Conselho Municipal de SaÃºde de Bodoquena empossa novos conselheiros

ReuniÃ£o ordinÃ¡ria tambÃ©m abordou planilhas orÃ§amentÃ¡rias e preparativos para ConferÃªncia Municipal de SaÃºde
AgÃªncia Brasil
A saúde do município de Bodoquena também se fortalece com participação, diálogo e compromisso. No dia 4 de março de 2026, a Câmara de Vereadores sediou a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, um dos conselhos mais atuantes da cidade.
Durante o encontro, foi realizada a posse dos novos conselheiros da categoria Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), eleitos para representar a população no controle social das políticas públicas de saúde. Tomaram posse como titulares e suplentes:
- Benedito Ramos da Silva — Titular
- Valdelício Nunes Oliveira — Suplente
- Maribel Ramos — Titular
- Rita Leandro Fernandes — Suplente
- Dermival Alves Dias — Titular
- Joedir Silva da Cunha — Suplente
- Aparecida de Lima Souza Saraiva — Titular
- Zenaide de Souza Vieira — Suplente
O Conselho Municipal de Saúde tem papel fundamental por garantir o controle social no SUS, permitindo que a população participe ativamente da formulação, monitoramento e fiscalização das políticas públicas de saúde. A atuação dos conselheiros é essencial para assegurar que os recursos sejam aplicados de forma adequada e que os serviços oferecidos atendam às reais necessidades da comunidade.
A reunião também contou com uma menção especial ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, reconhecendo a importância das mulheres na construção da saúde pública e na atuação como conselheiras e usuárias do sistema.
Além disso, os conselheiros apreciaram as planilhas orçamentárias da saúde e receberam informações sobre os preparativos para a Conferência Municipal de Saúde, espaço fundamental para debater os rumos das políticas públicas e propor melhorias para o setor no município.
A posse dos novos conselheiros representa mais um passo no fortalecimento da participação popular e na construção de uma saúde pública cada vez mais democrática, transparente e comprometida com o bem-estar da população de Bodoquena.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Mobilidade urbana
Controle social
Durante a audiÃªncia, foram detalhados os investimentos realizados, os indicadores de atendimento e as metas alcanÃ§adas nos Ãºltimos meses do ano anterior
Alistamento
Solenidade marcou a entrega do Certificado de Dispensa e IncorporaÃ§Ã£o e reforÃ§ou compromisso com a PÃ¡tria
HistÃ³ria
Evento cÃvico-militar acontece em 8 de maio, com participaÃ§Ã£o de escolas e instituiÃ§Ãµes; tema deste ano Ã© "AnastÃ¡cio do Futuro InovaÃ§Ã£o, Sustentabilidade e Progresso"
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS