06 de MarÃ§o de 2026 • 16:38

Controle social

Conselho Municipal de SaÃºde de Bodoquena empossa novos conselheiros

ReuniÃ£o ordinÃ¡ria tambÃ©m abordou planilhas orÃ§amentÃ¡rias e preparativos para ConferÃªncia Municipal de SaÃºde

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 16:05

A saúde do município de Bodoquena também se fortalece com participação, diálogo e compromisso. No dia 4 de março de 2026, a Câmara de Vereadores sediou a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, um dos conselhos mais atuantes da cidade.

Durante o encontro, foi realizada a posse dos novos conselheiros da categoria Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), eleitos para representar a população no controle social das políticas públicas de saúde. Tomaram posse como titulares e suplentes:

- Benedito Ramos da Silva — Titular
- Valdelício Nunes Oliveira — Suplente
- Maribel Ramos — Titular
- Rita Leandro Fernandes — Suplente
- Dermival Alves Dias — Titular
- Joedir Silva da Cunha — Suplente
- Aparecida de Lima Souza Saraiva — Titular
- Zenaide de Souza Vieira — Suplente

O Conselho Municipal de Saúde tem papel fundamental por garantir o controle social no SUS, permitindo que a população participe ativamente da formulação, monitoramento e fiscalização das políticas públicas de saúde. A atuação dos conselheiros é essencial para assegurar que os recursos sejam aplicados de forma adequada e que os serviços oferecidos atendam às reais necessidades da comunidade.

A reunião também contou com uma menção especial ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, reconhecendo a importância das mulheres na construção da saúde pública e na atuação como conselheiras e usuárias do sistema.

Além disso, os conselheiros apreciaram as planilhas orçamentárias da saúde e receberam informações sobre os preparativos para a Conferência Municipal de Saúde, espaço fundamental para debater os rumos das políticas públicas e propor melhorias para o setor no município.

A posse dos novos conselheiros representa mais um passo no fortalecimento da participação popular e na construção de uma saúde pública cada vez mais democrática, transparente e comprometida com o bem-estar da população de Bodoquena.

