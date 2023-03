Crianças são resgatadas de casa cheia de lixo misturado com fezes

Você repórter

Seis crianças que viviam no meio de uma casa cheia de lixo e fezes, foram resgatadas na noite de ontem, dia 23, com sede e fome na Rua Betoia, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e encontrou a mãe, de 33 anos, dentro da casa.

As crianças com idade de 1 a 12 anos estavam sem roupa, sujas, alegando muita sede e fome.

A casa estava sem água há dois meses.

O Conselho Tutelar foi acionado.

A mãe foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil. Não há relatos sobre o pai no boletim de ocorrência.