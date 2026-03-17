Defensoria participa de solenidade do ExÃ©rcito em Bodoquena

O evento reuniu autoridades civis e militares para celebrar a trajetÃ³ria da unidade militar e reforÃ§ar a cooperaÃ§Ã£o entre as instituiÃ§Ãµes que atuam na regiÃ£o de fronteira
DivulgaÃ§Ã£o/ DPEMS
A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul integrou a solenidade comemorativa do 53º aniversário do Campo de Instrução de Betione (CIB), do Exército Brasileiro, no município de Bodoquena.
A instituição foi representada pela defensora pública Maria Clara de Moraes Porfírio.
O evento reuniu autoridades civis e militares para celebrar a trajetória da unidade militar e reforçar a cooperação entre as instituições que atuam na região de fronteira.
“A atuação das Forças Armadas na fronteira é um pilar para a segurança e estabilidade, o que impacta diretamente o suporte às populações locais, ou seja, assistidas e assistidos da Defensoria”, afirmou a defensora.
A unidade do Exército, situada em área estratégica para a defesa nacional, mantém diálogo constante com os órgãos do sistema de Justiça.
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