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JustiÃ§a

Defensoria participa de solenidade do ExÃ©rcito em Bodoquena

O evento reuniu autoridades civis e militares para celebrar a trajetÃ³ria da unidade militar e reforÃ§ar a cooperaÃ§Ã£o entre as instituiÃ§Ãµes que atuam na regiÃ£o de fronteira

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 11:18

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DivulgaÃ§Ã£o/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul integrou a solenidade comemorativa do 53º aniversário do Campo de Instrução de Betione (CIB), do Exército Brasileiro, no município de Bodoquena.

A instituição foi representada pela defensora pública Maria Clara de Moraes Porfírio.

O evento reuniu autoridades civis e militares para celebrar a trajetória da unidade militar e reforçar a cooperação entre as instituições que atuam na região de fronteira.

“A atuação das Forças Armadas na fronteira é um pilar para a segurança e estabilidade, o que impacta diretamente o suporte às populações locais, ou seja, assistidas e assistidos da Defensoria”, afirmou a defensora.

A unidade do Exército, situada em área estratégica para a defesa nacional, mantém diálogo constante com os órgãos do sistema de Justiça.

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