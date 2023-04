Programa Estrada Viva monitora cinco rodovias da Serra da Bodoquena

Divulgação

Para diminuir o índice de atropelamento de animais silvestres, preservando a vida humana e também a biodiversidade da fauna sul-mato-grossense, o programa Estrada Viva monitora semanalmente cinco rodovias que passam pela Serra da Bodoquena, formada pelas cidade de Bonito, Bodoquena, Jardim, Miranda e Porto Murtinho, além da Estrada Parque Piraputanga, na região turística de Aquidauana.

O trabalho, segundo o professor coordenador do Estrada Viva pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Afrânio José Soares, tem três grandes objetivos: “identificar pontos de maior ocorrência de atropelamentos para propor ações de mitigação de acidentes; retirar carcaças de animais mortos nas rodovias, evitando novos atropelamentos; e promover a segurança preventiva nas estradas”.

Executado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) em parceria com a UEMS, o Estrada Viva foi pensado para proteger os animais silvestres de atropelamentos. Através do monitoramento, técnicos do programa contabilizam espécies atropeladas para identificar os principais pontos de passagem dos animais e propor medidas preventivas e de mitigação.

Rodovias em monitoramento semanal

No total, são monitorados uma vez por semana 383,2 quilômetros das rodovias MS-339, MS-178, MS-382 e MS-345, além da Estrada do Turismo, todas na Serra da Bodoquena; e 42,5 quilômetros da MS-450, também conhecida como Estrada Parque Piraputanga, que liga a BR-262 até a base do Morro do Paxixi, passando pelos distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão, em Aquidauana.

Na MS-339, o trecho em monitoramento possui 54 quilômetros e segue de Miranda até Bodoquena. Na MS-178 são 120 quilômetros, de Bonito a Bodoquena. Já na MS-382 dois trechos são monitorados, um de 51 quilômetros, de Guia Lopes da Laguna até o trevo da MS-178; e outro de 48 quilômetros, de Bonito até a Baía das Garças.

A MS-345, no trecho de 100 quilômetros entre Bonito e a BR-419 (Anastácio), e a Estrada do Turismo, que tem 9,2 quilômetros entre Bonito e o Rio Formoso, passando por vários balneários e atrativos turísticos da região, também recebem o monitoramento semanal. Ambos os trechos passam por obras de pavimentação do Estado.

Outras rodovias

Além de monitorar semanalmente rodovias da Serra da Bodoquena e da Estrada Parque Piraputanga, o Estrada Viva também atua em outras regiões do Estado. As demais rodovias atendidas pelo programa, com um intervalo maior de tempo, são a MS-040 (de Campo Grande a Santa Rita do Pardo), MS-258 (entre a BR-060 e a BR-163, na região do distrito de Anhanduí), MS-180 (de Juti a Iguatemi) e a MS-473 (entre Taquarussu e Nova Andradina).

Segundo o professor Afrânio, 164 quilômetros de três novos trechos de rodovias entrarão no radar de monitoramento do Estrada Viva: MS-382, MS-270 e MS-166 (Guia Lopes da Laguna, Antônio João e Copo Sujo).