Homem é atacado por abelhas em Bodoquena

Na tarde deste sábado, por volta das 15h25, agentes do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) intervieram para salvar um casal de idosos que foi atacado por um enxame de abelhas da espécie Europa.

A equipe, composta pelos agentes Palermo, Hernandes e Tony Luiz, realizava patrulhamento ostensivo na Rua José R. Carvalho, no Centro de Bodoquena, quando viu um homem idoso coberto por abelhas.

Ao se aproximarem, os agentes auxiliaram o homem a se livrar das abelhas. Em estado de choque, ele relatou que o ataque começou em sua própria residência e informou que sua esposa também estava dentro da casa, ainda sob ameaça das abelhas.

Populares já haviam acionado uma ambulância que, pouco depois, chegou ao local a equipe de socorristas.

Em coordenação com o resgate, os agentes do Detran auxiliaram a esposa do idoso a sair da casa em segurança. Durante a ação, o agente Tony Luiz foi picado pelas abelhas, mas não necessitou de atendimento médico.

Para agilizar o atendimento, a ambulância transportou a mulher para o hospital Francisco Sales, enquanto a viatura do Detran levou o idoso, que ainda estava com várias abelhas ao redor do corpo. O casal, identificado como Janio Ferreira de Melo e Dolores Ferreira de Melo, foi medicado e ficou em observação.

Os agentes permaneceram no local até que o atendimento fosse concluído.

Agentes do Detran - Foto: Divulgação