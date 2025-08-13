Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 11:02

Ocorrência

Homem é encontrado morto em propriedade rural de Bodoquena

A Polícia Científica não foi acionada, devido à ausência de evidências que indicassem crime

Da redação

Publicado em 13/08/2025 às 09:58

Polícia Civil de Bodoquena / Divulgação

Um homem de 64 anos, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (11) na região rural conhecida como Campo dos Índios, no interior de uma fazenda, em Bodoquena.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após a comunicação de que havia um corpo no local. Ao chegarem, os policiais constataram que a vítima estava dentro de um banheiro, já sem vida, com rigidez cadavérica e sem sinais de violência ou indícios de ação criminosa.

O serviço funerário foi acionado e familiares foram informados para o encaminhamento do corpo ao hospital local, onde foi confirmada a morte. A Polícia Científica não foi acionada, devido à ausência de evidências que indicassem crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena como morte decorrente de fato atípico.

