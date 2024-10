Homem é preso após fazer casal refém e levar camionete para Bolívia

Divulgação

Um casal foi feito refém por bandidos na terça-feira (8), no município de Bodoquena, por volta das 8h e ficou em meio à mata até 17h, quando conseguiu pedir ajuda. A camionete foi roubada e levada para Bolívia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil de Bodoquena foi comunicada sobre ocorrência do roubo e sequestro.

O casal foi rendido, amarrado e vendado por dois homens, e mantidos em meio à mata nas proximidades da BR de manhã até o fim da tarde.

Com as poucas informações fornecidas pelas vítimas, a equipe da Polícia Civil, com auxílio da Polícia Militar, iniciou diligências para identificar os suspeitos e localizar o paradeiro do veículo Mitsubishi.

Em levantamento prévio, descobriu-se de que o veículo teria seguido rumo Corumbá, fronteira com Bolívia e muito provavelmente já teria atravessado para o país vizinho.

Em contato com a polícia boliviana, foi pedido auxílio para localização do veículo.

Nos levantamentos locais foi identificado um suspeito com as características indicadas pelas vítimas. Em entrevista preliminar, o homem apresentou contradições em suas respostas, além de mentiras sobre diversos questionamentos.

Realizada busca veicular no carro do mesmo, foi localizado um uniforme compatível com o utilizado pelos criminosos. Em consulta cadastral, constatou-se que o bandido já foi preso e processado por roubo de veículo. Foi dada voz de prisão e ele encaminhado à delegacia.

Os donos dos veículos conseguiram reaver o mesmo.