Homem é preso após ser flagrado dirigindo bêbado em Bodoquena

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após ser flagrado dirigindo um carro bêbado na noite de ontem (12), em Bodoquena.



Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de importunação em uma conveniência da cidade.



No local, os policiais foram informados pelo dono do estabelecimento que um homem de 39 anos estava causando transtornos no local.



Em conversa, os militares notaram que o homem estava visivelmente embriagado. Ali, ele foi orientado a deixar o lugar, contudo, também recebeu a orientação de não conduzir seu veículo, um Fiat Uno de cor branca.



Posteriormente, em rondas pela cidade os policiais flagraram o indivíduo transitando com o carro pela cidade. Ele foi parado e ao realizar o teste do bafômetro foi constatada a embriaguez ao volante.



Diante do fato, o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Bodoquena. Já o carro foi levado para o pátio do Detran.