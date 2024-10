Homem é preso com duas armas por participar de sequestro de casal em Bodoquena

Polícia Civil de Bodoquena / Divulgação

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante com duas armas de fogo, por participar do sequestro de um casal e roubo de uma camionete, em Bodoquena.

Conforme a Polícia Civil, na tarde de ontem (28), com apoio da Polícia Militar, foi deflagrado operação em Bodoquena resultando em uma prisão em flagrante e na apreensão de duas armas de fogo de calibre permitido.

A operação visava cumprir mandado de busca e apreensão na residência de indivíduo preso em flagrante em ocasião anterior por roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, e visava coletar mais elementos de prova que auxiliassem na elucidação completa dos fatos.

Relembre a ocorrência: Na noite do dia 08 de outubro a Policia Civil de Bodoquena foi comunicada de ocorrência de Roubo Majorado Pela Restrição de Liberdade da Vítima onde um casal teria sido amarrado e vendado por dois homens bem como mantidos nessas condições em meio a mata nas proximidades da BR das 8 da manhã até aproximadamente 17 hs.

Nos levantamentos locais foi identificado suspeito com as características indicadas pelas vítimas.

Em entrevista preliminar o homem apresentou contradições em suas respostas, além de mentiras sobre diversos questionamentos. Realizada busca veicular no carro do mesmo foi localizado uniforme compatível com o utilizado com os criminosos na empreitada delituosa.

Em consulta cadastral constatou-se que o mesmo já foi preso e processado por roubo de veículo. Foi dada voz de prisão e efetuada a devida condução para lavratura do flagrante. O veículo roubado foi recuperado no país vizinho e entregue aos proprietários.