Homem é preso por furtar cadeira de borracharia em Bodoquena

O Pantaneiro

Homem de 38 anos, foi preso por furtar uma cadeira de fio, no valor de R$ 200 de uma borracharia. O caso aconteceu em Bodoquena, na tarde de domingo (3).



Segundo informações policiais, o dono do local chegou na borracharia, localizada no bairro Sol Nascente, e percebeu que a cadeira tinha sido furtada.



Ele consultou o sistema de vídeo monitoramento da borracharia, e reconheceu quem a furtou. O homem deu as imagens à polícia que, em diligências, encontrou o suspeito que logo confessou o crime.



O suspeito afirmou que deixou a cadeira com outro homem e que o mesmo pagaria R$ 20.



Assim, o receptador e o criminoso foram encaminhados à delegacia.