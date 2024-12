Homem é preso suspeito de abusar da própria enteada em Bodoquena

Polícia Civil de Bodoquena / Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bodoquena, cumpriu mandado de prisão de um homem de 41 anos, pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos bem como pelo suspeito ter descumprido medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, que é sua enteada.



Segundo divulgado pela polícia, os abusos ocorreram quando a vítima possuía 12 anos, final do ano de 2023, quando morava junto com sua mãe e o padrasto. A ocorrência somente foi registrada na data de 10.12.2024, quando a mãe da vítima comunicou os fatos.

A adolescente foi ouvida em sede de depoimento policial e confirmou que o padrasto aproveitava momentos que estava sozinho com a menor e realizava as investidas, oportunidade que chegou até mesmo a ameaçar a cachorra de estimação da vítima, caso ela contasse para alguém.

O abuso sexual foi confirmado por meio de exame sexológico. Após deferimento do pedido de medidas protetivas de urgência, o suspeito foi intimado acerca da decisão no dia 17 deste mês, e descumpriu a medida no mesmo dia, quando entrou em contato com a ex-mulher, pedindo que a menor retirasse a acusação.



Então, foi representado pela Autoridade Policial em substituição pela prisão preventiva, obtendo parecer favorável pelo Ministério Público e deferimento pelo Poder Judiciário. Logo sendo comunicados da decisão, equipe da Delegacia de Bodoquena encontrou o suspeito, o qual não ofereceu resistência.



Por fim, ele foi conduzido para a Delegacia, onde permanece à disposição da justiça. Polícia Civil, servir e proteger!