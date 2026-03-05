Acessibilidade

05 de MarÃ§o de 2026 • 23:10

Jovem enxadrista de Bodoquena conquista trÃªs pÃ³dios em competiÃ§Ã£o internacional no Paraguai

Lucas Pereira Ramalho obteve 6 vitÃ³rias em 7 rodadas no 2Â° Grand Prix Frontier Open 2026, realizado em Pedro Juan Caballero

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 05/03/2026 Ã s 21:48

Lucas Pereira Ramalho representou o municÃ­pio com grande desempenho no 2Â° Grand Prix Frontier Open 2026 / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bodoquena

Bodoquena foi destaque no cenário internacional do xadrez neste final de semana. O enxadrista Lucas Pereira Ramalho representou o município com grande desempenho no 2° Grand Prix Frontier Open 2026, realizado entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Com uma campanha impressionante de 6 vitórias em 7 rodadas, Lucas conquistou três importantes colocações: vice-campeão absoluto, primeiro lugar na categoria Sub-16 Absoluto e primeiro lugar como melhor jogador com rating 2000 Elo. A competição foi organizada pelo CAXPP Club Elite em parceria com a Federación Paraguaya de Ajedrez.

O desempenho do atleta reflete dedicação, talento e preparo, projetando o nome de Bodoquena no cenário esportivo internacional. A participação em competições como esta é fundamental para o desenvolvimento do xadrez na região e para a formação de novos talentos.

A Prefeitura de Bodoquena parabeniza Lucas Pereira Ramalho pela conquista e por levar o nome do município cada vez mais longe, inspirando outros jovens a trilharem o caminho do esporte e da superação.

