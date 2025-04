Jovens judocas de Bodoquena conquistam prata e bronze em campeonato

Divulgação

A Associação Judô Onça Pintada, sob o comando do Sensei Walfrido, representou Bodoquena com garra e determinação no Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV, realizado em Ji-Paraná, Rondônia, nos dias 29 e 30 de março.

A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e reuniu 676 atletas do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.

Compondo a delegação sul-mato-grossense ao lado de 160 integrantes, entre atletas, técnicos, fisioterapeutas, árbitros e pais, os jovens judocas mostraram talento e dedicação.

De Bodoquena, os atletas foram acompanhados do Sensei Márcio e conquistaram importantes resultados.

Anabella Andrade (14 anos) – Prata na classe Cadete -40kg

Nathalie Bonfim (16 anos) – Bronze na classe Sênior -52kg

Wallace Bonfim (10 anos) – Bronze na classe Sub-13 -31kg

Dhemilly Acosta (12 anos) – 5º lugar na classe Sub-15 -40kg