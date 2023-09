Marido que deixou esposa com rosto desfigurado em Bodoquena é mantido preso

Lucas Felix, de 44 anos, acusado de agredir sua esposa com pedradas e deixar o rosto de Mayara Romeiro, de 28 anos, desfigurado em Bodoquena, teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva.

A audiência de custódia aconteceu na última segunda-feira (4), quando o suspeito pela tentativa de feminicídio, foi mantido preso pela Justiça em decorrência dos fatos.

A informação foi confirmada pelo delegado Daniel Francisco Mercado Dantas, da Delegacia de Polícia Civil de Miranda. Ele é quem está a frente das investigações.

A vítima está internada na Santa Casa de Campo Grande. Ela deve passar por cirurgia para retirar o globo ocular devido as agressões. O homem foi encaminhado para um presídio

Relembre - Tudo teria acontecido após uma discussão do casal, onde, na ocasião Mayara arrumou suas coisas para ir embora da fazenda. Sem aceitar o fim do relacionamento, o Lucas pegou uma faca para dar inicio as agressões, mas como o objeto quebrou, o homem se apossou de uma pedra, continuando a bater na cabeça da mulher.

Por conta da brutalidade das agressões, Mayara ficou com o rosto completamente desfigurado, sendo encontrada ensanguentada.

Logo em seguida foram iniciadas as diligências tentar localizar o autor, que teria se escondido na região de mata da própria fazenda, onde tudo teria acontecido. Após passar a noite no meio do mato, o autor, de 44 anos, entrou em contato com o gerente do local dizendo estar cansado de se esconder e queria se entregar.

“Após ter o autor em sua posse, esse gerente conduziu o autor até a Delegacia de Bodoquena por volta das 17h da tarde de ontem (3), onde foi dada voz de prisão. Ele confessou detalhadamente a agressão que fez contra a mulher”, explicou o delegado.

O homem foi autuado preliminarmente por tentativa de feminicídio, principalmente por tudo ter acontecido na frente das filhas do casal. O caso está sendo investigado.