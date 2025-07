Ministério Público firma TAC para recuperação de área em Bodoquena

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com os responsáveis por uma propriedade rural localizada no município de Bodoquena. O objetivo é reparar os danos ambientais causados pela supressão irregular de 13,72 hectares de vegetação nativa ocorrida entre fevereiro e dezembro de 2021, fora da área autorizada para desmatamento.



A área desmatada fica em Área de Preservação Permanente (APP), às margens de um córrego dentro de uma fazenda voltada à pecuária, com mais de 5 mil hectares. O local integra o bioma Mata Atlântica, reconhecido como um dos mais ricos em biodiversidade e ao mesmo tempo entre os mais ameaçados do Brasil. A infração foi confirmada a partir de imagens de satélite, laudo técnico e vistoria presencial.



Como parte do acordo, os proprietários comprometeram-se a elaborar e executar um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, além de apresentar relatórios semestrais de monitoramento da área recuperada e atualizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR). O TAC também prevê a instalação de cercas para isolar as APPs e proíbe novas intervenções sem autorização ambiental prévia.



Além das medidas de recuperação ambiental, foi definido que os compromissários devem efetuar doação em dinheiro ao Fundo de Meio Ambiente Municipal.



A ação integra o Programa DNA Ambiental, iniciativa do MPMS voltada ao monitoramento do uso do solo e combate a infrações ambientais, com apoio técnico do Núcleo de Geotecnologias (Nugeo). O trabalho reforça a aplicação da legislação que protege a Mata Atlântica em Mato Grosso do Sul, bioma que, apesar de mais associado ao litoral, também possui importantes áreas no estado.

