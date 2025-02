Moradores de Bodoquena têm atendimento médico e odontológico de graça

Prefeitura de Bodoquena

A população de Bodoquena foi beneficiada com uma série de atendimentos médicos e odontológicos promovidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde e o Sindicato Rural.

A iniciativa foi a 4ª edição na cidade e reforça o compromisso com a promoção da saúde e bem-estar da população.

Durante toda a semana, foram realizados atendimentos odontológicos, incluindo exames clínicos, extrações dentárias, restaurações, radiografias, entre outros procedimentos.

No total, 466 procedimentos odontológicos foram realizados, beneficiando dezenas de moradores. Além disso, 79 kits de higiene bucal foram distribuídos gratuitamente à população.

No dia 8 de fevereiro, um grande mutirão de atendimentos concentrou diversas especialidades médicas. Consultas com clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, oftalmologistas, urologistas e dermatologistas estiveram à disposição dos moradores. No total, 373 atendimentos clínicos gerais foram realizados, além de 323 consultas ginecológicas e inúmeros outros procedimentos voltados à saúde preventiva e diagnóstico precoce.

A prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari, destacou a importância da parceria com o Senar e o Sindicato Rural, ressaltando o impacto positivo da ação para a população. “Eu me sinto muito grata por essa parceria, que já está na quarta edição, e nos proporciona a oportunidade de trazer profissionais para cuidar e salvar vidas. É um compromisso renovado com a saúde e o bem-estar da nossa comunidade”, afirmou.

A coordenadora da ação, Camila Dinonísio, também reforçou a relevância do evento para a promoção da saúde no município. “Essa parceria entre a Prefeitura, o Sindicato Rural e o Senar MS realmente leva mais qualidade de vida às pessoas. Ficamos muito felizes em contribuir com a população de Bodoquena e fortalecer esse compromisso social”, declarou.

A ação reafirma o papel do Senar e das instituições parceiras na ampliação do acesso à saúde para moradores da zona rural e da cidade, garantindo atendimentos essenciais e prevenindo doenças. Com o sucesso da iniciativa, a expectativa é que novas edições do programa continuem trazendo benefícios para a população local.