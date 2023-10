Motorista morre após acidente na Estrada da Fundação Bradesco

Caminhão estava carregado de sal / Você repórter

Na manhã desta quarta-feira, 25, o condutor de um caminhão Mercedes azul carregado com sal morreu na MS-243, conhecida como estrada da Fundação Bradesco, em Bodoquena.

De acordo com a Polícia Civil, a cerca de 50 km da rodovia principal (BR-262), nas proximidades da fazenda Boi de Ouro, uma equipe de bombeiros que retornava de uma missão de combate a incêndio no Pantanal encontrou um caminhão e o corpo do motorista.

A vítima ainda não foi identificada; a Polícia Civil, a Perícia Científica e a Funerária estão presentes no local.