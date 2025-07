MPMS investiga impacto ambiental e cobra medidas para proteger a Serra da Bodoquena

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um inquérito civil para investigar possíveis problemas ambientais na Serra da Bodoquena, região que é referência tanto pelo valor ecológico quanto pelo turismo. A apuração é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Bonito, após o recebimento de uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF).



O promotor de Justiça Alexandre Estuqui Júnior explicou que a denúncia incluía notas técnicas elaboradas pela Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação. Os documentos chamaram atenção para o aumento do turvamento dos rios, algo que prejudica diretamente o turismo e o equilíbrio dos ecossistemas. Também foi apontada a necessidade de uma atuação mais detalhada do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).



Entre as medidas sugeridas está a realização de vistorias de campo para analisar melhor as áreas de vegetação, especialmente aquelas que ficam fora do mapa oficial da Lei da Mata Atlântica por questões de escala. Outra orientação foi que o Imasul faça inspeções presenciais antes de autorizar a retirada de vegetação nativa. A denúncia também contou com a resposta da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), que informou as ações já adotadas para proteger a Serra da Bodoquena.



Com o inquérito, o MPMS pretende reunir documentos, depoimentos e realizar diligências para entender melhor a situação. Dependendo do resultado, o trabalho pode levar a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ao ajuizamento de uma ação civil pública ou até mesmo ao arquivamento do caso, sempre conforme a lei.

