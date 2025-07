PM apreende 1,6 kg de maconha e prende dois suspeitos em Bodoquena

Divulgação/ PM

A Polícia Militar apreendeu, na manhã de terça-feira (29), aproximadamente 1,6 kg de substância análoga à maconha e efetuou a prisão de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município.



A apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina. Com um dos indivíduos, os policiais encontraram embalagens de leite adulteradas, utilizadas para esconder tabletes da droga. Ao ser interrogado, o homem revelou o envolvimento de uma segunda pessoa, que foi localizada em sua residência e também detida.



Além do entorpecente, foram apreendidos um aparelho celular e materiais utilizados no transporte da droga. Os suspeitos e os objetos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

