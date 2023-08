PMA identifica degradação ambiental em propriedade de Bodoquena e autua proprietário

Estrada estava degradada / Divulgação PMA

Durante uma operação de patrulhamento terrestre, a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Miranda deslocou-se até uma propriedade na região de Bodoquena em resposta a uma denúncia. No local vistoriado, constatou-se um significativo processo erosivo que, e conforme o proprietário, teve origem na retirada de material (cascalho) para a construção de parte de uma estrada há vários anos.

A equipe da PMA, especializada em questões ambientais, procedeu com uma avaliação minuciosa da degradação identificada. Como resultado dessa avaliação, o proprietário foi autuado por não ter implementado medidas adequadas de proteção do solo, conforme determinam as normas ambientais vigentes. A multa aplicada totalizou R$ 4.787,40.

Além da penalização financeira, foram adotadas medidas para conter a degradação ambiental e iniciar o processo de recuperação da área afetada. As atividades agropastoris que estavam em andamento na região foram imediatamente paralisadas. O objetivo dessa medida é evitar a ampliação dos danos ambientais e permitir a implementação de ações para reverter o processo de degradação.

Como parte das ações de reparo ambiental, o proprietário da propriedade recebeu uma notificação oficial para apresentar um Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA) ao órgão ambiental competente. O PRADA é um instrumento técnico que detalha as ações que serão tomadas para recuperar a área degradada e mitigar os impactos ambientais causados.