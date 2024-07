Polícia Civil inaugura nova Sala Lilás em Bodoquena

Nesta quinta-feira, 25 de julho, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul inaugurou mais uma Sala Lilás, agora na cidade de Bodoquena. Essas unidades foram estrategicamente instaladas no plantão para atender mulheres, crianças, adolescentes e idosas vítimas de violência, inclusive durante o período noturno e nos finais de semana.

Com a implementação desta Sala Lilás, o Estado já conta com 44 unidades. Destas, 40 estão em municípios que não possuem Delegacias de Atendimento à Mulher (DAM) e três em plantões das cidades-sede das regionais da Polícia Civil, onde já há DAM. O objetivo é garantir atendimento 24 horas às vítimas que necessitem.

A Sala Lilás é resultado de uma parceria entre o Estado e os municípios. Projetada para proporcionar um ambiente acolhedor, o espaço oferece móveis confortáveis, televisão e brinquedos para as crianças, visando acolher e encorajar as vítimas a denunciarem os crimes, enquanto seus filhos se distraem sob a supervisão das mães.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades. O Secretário Executivo de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Coronel Wagner Ferreira da Silva, representando o Secretário de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira e o Governador do Estado Eduardo Correa Riedel, destacou a importância da iniciativa. “A Sala Lilás é um passo fundamental para garantir um atendimento mais humanizado e eficiente às vítimas de violência, especialmente em momentos de maior vulnerabilidade,” afirmou o Coronel Wagner.

Também presente, o Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Delegado Jairo Carlos Mendes, que representou o Delegado-Geral da Polícia Civil Lupérsio Degerone Lúcio, enfatizou o impacto positivo da nova sala. “Essa parceria entre Estado e municípios é crucial para ampliar a rede de proteção e assegurar que as vítimas recebam o suporte necessário 24 horas por dia,” declarou o Delegado Jairo.

Outras autoridades presentes incluíram o Delegado Regional de Polícia de Aquidauana, Amylcar Eduardo Paracatu Romero; o Delegado Titular da Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena, Iago Adonis Ismerim Soares dos Santos; e o Prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, acompanhado da primeira-dama, Srª Silem dos Anjos Sales Horii. A cerimônia também reuniu autoridades civis, militares, eclesiásticas e a população em geral.

Até o momento, Salas Lilás foram instaladas nos seguintes municípios: Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Água Clara, Amambai, Caarapó, Bonito, Terenos, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Costa Rica, Angélica, Ladário, Camapuã, Eldorado, Iguatemi, Bandeirantes, Sonora, Chapadão do Sul, Miranda, Porto Murtinho, Anaurilândia, Anastácio, Paranhos, Selvíria, Sidrolândia, Brasilândia, São Gabriel do Oeste, Ivinhema, Itaporã, Jateí, Batayporã, Guia Lopes da Laguna, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Vicentina, Santa Rita do Pardo, Tacuru, Sete Quedas, Naviraí, Dourados, Ponta Porã e agora, Bodoquena.

*Com informações da assessoria da Polícia Civil