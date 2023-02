Prefeito apresenta projeto que prevê reciclagem de quase 100% dos resíduos

Prefeito de Bodoquena levou demandas ao deputado Vander / Redes Sociais/ Reprodução

O prefeito de Bodoquena Kazu Horii se reuniu com o deputado federal Vander Loubet para discutir projeto de finalização do lixo doméstico de Bodoquena. A ideia prevê reciclagem de quase 100% dos resíduos da cidade.

Conforme a assessoria, na reunião com o petista, o prefeito Kazu apresentou ao parlamentar as vantagens do projeto para o município, os custos da implantação da atividade e também pediu apoio em recursos para a realização.

O projeto prevê a reciclagem de quase 100% dos resíduos produzidos em Bodoquena, gerando energia.

O deputado Vander se comprometeu a buscar apoio junto ao Ministério do Meio Ambiente e também destinar recursos para a implantação. Os deputados federais de Mato Grosso do Sul podem enviar recursos através das emendas parlamentares.