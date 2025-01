Prefeitura alinha projeto para beneficiar produtores rurais de Bodoquena

Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena alinha os detalhes do projeto para beneficiar os pequenos produtores rurais do município por meio da recuperação de solos degradados.

Em reunião com a prefeita Girleide Rovari, Gabriely Della, esteve a representante do programa Fertiliza MS, Hernandez de Souza Melo, técnico responsável por levantar as necessidades dos produtores locais, e Charles Bathomarco, gerente geral da Edem Agrominerais, que será um dos principais parceiros na iniciativa.

O projeto busca atender demandas prioritárias identificadas pelos pequenos produtores, como a recuperação de pastagens destinadas à criação de gado, a correção de solos para lavouras e a melhoria das condições para a produção agrícola.

Gabriely destacou que o trabalho será guiado por estudos de solo específicos, garantindo que os insumos entregues, como fertilizantes e adubos, sejam adequados para cada caso. “A maior necessidade que identificamos até agora é a recuperação de pastos para a pecuária, mas estamos atentos também à correção de solos para lavouras, uma demanda essencial para muitos dos nossos agricultores. Esse projeto vai atender diferentes tipos de produção de forma planejada e personalizada”, explicou Hernandez, ressaltando que um cadastro será realizado para mapear as propriedades beneficiadas.

Charles Bathomarco, da Edem Agrominerais, reforçou o compromisso da empresa em oferecer suporte técnico e estrutural para o sucesso do projeto. “Além dos fertilizantes, vamos trabalhar com materiais como lonas de polietileno e outros recursos que ajudem a corrigir a degradação do solo e melhorem a produtividade no campo”, afirmou Charles.

O projeto é resultado de uma parceria entre o poder público, por meio da Prefeitura de Bodoquena, o programa Fertiliza MS, a Edem Agrominerais e a AGRAER.

A prefeita Girleide Rovari destacou a importância dessa união de esforços. “Esse trabalho é fruto do diálogo e do compromisso com nossos produtores rurais. Estamos criando soluções reais para as necessidades do campo e reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável de Bodoquena".

O início das ações está previsto para fevereiro, com a realização do cadastro dos produtores e o acompanhamento técnico especializado.

O projeto não apenas promoverá melhorias nas pastagens e lavouras, mas também incentivará a preservação ambiental e a qualidade de vida das famílias do meio rural.