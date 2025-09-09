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Prefeitura de Bodoquena abre Processo Seletivo Simplificado com vagas para diversas Ã¡reas

InscriÃ§Ãµes presenciais ocorrem nos dias 16 e 17 de marÃ§o, das 7h30 Ã s 13h

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 13/03/2026 Ã s 18:07

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Arquivo/ O Pantaneiro

A Prefeitura Municipal de Bodoquena abriu o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026, destinado à contratação temporária de profissionais para atuar em diversas funções no município. A seleção visa atender necessidades temporárias de excepcional interesse público em diferentes setores da administração.

As inscrições serão realizadas de forma presencial nos dias 16 e 17 de março, das 7h30 às 13h, na sede da Prefeitura Municipal de Bodoquena. Os candidatos devem apresentar a ficha de inscrição preenchida e os documentos exigidos no edital, conforme a função pretendida.

Há oportunidades para áreas como serviços gerais, cozinha, motoristas, assistência em creche, professores, técnico de laboratório, farmacêutico, entre outras funções. Os interessados devem consultar o edital completo para verificar os requisitos específicos de cada cargo, a documentação necessária e as demais orientações sobre o processo seletivo.

A seleção simplificada é uma oportunidade para quem busca ingressar temporariamente no serviço público municipal, contribuindo com o funcionamento dos serviços essenciais oferecidos à população de Bodoquena.

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