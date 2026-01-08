Prefeitura de Bodoquena alerta população para descarte seguro de materiais perfurantes

A iniciativa busca orientar a população sobre o descarte correto de objetos que oferecem risco de cortes e perfurações, como agulhas, vidros e lâminas
A administração municipal destaca que o coletor de lixo trabalha para manter a cidade limpa e garantir qualidade de vida para todos / Ilustrativa
A Secretaria de Saúde de Bodoquena (MS) lançou uma campanha de conscientização voltada à proteção dos trabalhadores da coleta de lixo. A iniciativa busca orientar a população sobre o descarte correto de objetos que oferecem risco de cortes e perfurações, como agulhas, vidros e lâminas.
A ação enfatiza que o descarte inadequado pode causar graves acidentes aos coletores. A prefeitura fornece instruções específicas para cada tipo de material. Agulhas, seringas e lancetas devem ser descartadas dentro de garrafas pet bem fechadas ou em qualquer outro recipiente rígido. Os moradores também têm a opção de entregar esses itens, devidamente acondicionados, no Posto de Saúde mais próximo de sua residência.
Para cacos de vidro, a orientação é embrulhá-los com jornal ou colocá-los em caixas de papelão, identificando o conteúdo se possível. Já objetos como lâminas de barbear e pregos devem ser descartados em recipientes com tampa e que sejam resistentes à perfuração.
A campanha também reforça um hábito importante para a eficiência do serviço: colocar o lixo na porta de casa apenas momentos antes da passagem do caminhão coletor. A administração municipal destaca que o coletor de lixo trabalha para manter a cidade limpa e garantir qualidade de vida para todos, e pede a colaboração dos cidadãos para que exerçam a sua parte com consciência e cuidado.
