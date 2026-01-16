Prefeitura de Bodoquena anuncia desconto para o pagamento do Alvará 2026

Para os comerciantes de Bodoquena, a oportunidade representa uma economia direta e a chance de iniciar o ano fiscal em dia com as obrigações municipais / Agencia Brasil

A Prefeitura de Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, anunciou a liberação do pagamento do Alvará de Funcionamento para o ano de 2026. Os contribuintes que quiserem aproveitar um benefício financeiro devem se organizar, pois a administração municipal está oferecendo um desconto de 10% para os pagamentos realizados até o dia 10 de fevereiro.

A medida visa incentivar a regularização tributária dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços no município de forma antecipada. Para aqueles que não puderem quitar o valor integral à vista, a prefeitura informa que também é possível parcelar o débito, oferecendo flexibilidade para os empresários locais.

O pagamento deve ser realizado diretamente no Departamento Tributário municipal, localizado na Avenida Manoel R. de Oliveira, número 1020. A prefeitura reforça a importância da regularização dentro do prazo para evitar a aplicação de multas por atraso, que incidem sobre o valor cheio do alvará após o vencimento.

A oferta de desconto é uma estratégia comum nas gestões municipais para melhorar o fluxo de caixa e garantir a previsibilidade orçamentária no início do ano. Para os comerciantes de Bodoquena, a oportunidade representa uma economia direta e a chance de iniciar o ano fiscal em dia com as obrigações municipais.

