Prefeitura de Bodoquena e Grupo Onça Pintada promovem prevenção ao câncer de mama

Entrada do município de Bodoquena / Divulgação Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta sexta-feira, 23 de maio, uma importante ação de prevenção e combate ao câncer de mama, em parceria com o Grupo Onça Pintada e diversas lideranças locais.

A iniciativa oferece exames gratuitos para a população, reforçando o cuidado com a saúde da mulher.

A ação acontecerá na ESF III Dr. Lauro Goulart (atrás da Secretaria de Obras), a partir das 13h, com atendimento por ordem de chegada. Para participar, é necessário levar cópia do RG, Cartão do SUS e comprovante de residência.

A mobilização conta com o apoio do deputado estadual Paulo Corrêa, das vereadoras Arléia Lopes e Neguinha, da Secretaria de Saúde de Bodoquena e do próprio Grupo Onça Pintada, referência no trabalho de prevenção ao câncer no estado.

O objetivo é ampliar o acesso a exames e informações que ajudam no diagnóstico precoce do câncer de mama, salvando vidas e promovendo qualidade de vida.

A ação acontecerá nesta sexta-feira (23), a partir das 13h e o atendimento será por ordem de chegada no ESF 3 Dr Lauro Goulart, na Rua Miguel J. Fagundes, 10, atrás da Secretaria de Obras. Para garantir o atendimento gratuito, é necessário estar munido com os documentos pessoais: RG, Cartão do SUS e Comprovante de Residência

A iniciativa reforça o compromisso com uma saúde mais humana, preventiva e acessível para todos.Participe! Prevenir é um ato de cuidado com você e com quem você ama.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!