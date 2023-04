Prefeitura de Bodoquena esclarece que polícia investiga perfil de ameaças em escolas

Divulgação

A Prefeitura de Bodoquena emitiu comunicado esclarecendo aos professores, pais e responsáveis dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, que a polícia civil está realizando investigações acerca de perfil em rede social que ameaça ataque à escola do município.

Conforme a Polícia Civil, os investigadores estão trabalhando e logo será identificada autoria da abertura da referida conta. Em ação conjunta, a Polícia Militar também está no caso, realizando monitoramento no local, com rondas intensificadas.

Em nota, a Prefeitura de Bodoquena reitera que repudia qualquer ato de violência dentro e fora das escolas, bem como qualquer ato de terrorismo, como a criação de conta fake para assustar professores, estudantes, país e responsáveis e prejudicar o ensino.

Além disso, a prefeitura destacou que busca manter todos os estudantes em segurança no ambiente escolar e colabora com a polícia nas investigações de qualquer ameaça. E que em qualquer atitude suspeita, a orientação é que o 190 seja acionado.