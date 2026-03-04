Prefeitura de Bodoquena promove audiência pública para discutir revitalização de Avenida

A revitalização da avenida é um projeto importante para o desenvolvimento urbano de Bodoquena / O Pantaneiro/Arquivo

A Prefeitura de Bodoquena convida a população para participar da Audiência Pública que discutirá a obra de revitalização da Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira e seus impactos urbanos, sociais, econômicos e ambientais para a comunidade. O evento será realizado no dia 10 de março, às 18h30, no Auditório Gilberto Saraiva, localizado anexo à Prefeitura Municipal.

A revitalização da avenida é um projeto importante para o desenvolvimento urbano de Bodoquena, e a realização da audiência pública garante que a população possa conhecer os detalhes da obra, tirar dúvidas e contribuir com sugestões. A participação da comunidade é fundamental para que o projeto atenda às reais necessidades da cidade e seja construído de forma coletiva e transparente.

Durante o encontro, serão abordados temas como as melhorias previstas para a via, os impactos no trânsito e na mobilidade urbana, as transformações no comércio local, as questões ambientais envolvidas e os benefícios econômicos e sociais que a obra trará para a região.

A administração municipal reforça o convite para que moradores, comerciantes, lideranças comunitárias e todos os interessados compareçam e exerçam seu papel de cidadania, contribuindo para o planejamento e a construção do futuro da cidade. A participação popular é essencial para garantir que as decisões sobre os investimentos públicos reflitam os anseios e necessidades da comunidade.

