Prefeitura paga salário dos servidores nesta terça-feira

Salários serão depositados nesta terça / José Cruz/ Agência Brasil

A Prefeitura de Bodoquena realiza o pagamento dos servidores municipais nesta terça-feira (28). O salário referente ao mês de fevereiro será depositado em conta e estará disponível para saque antes do quinto dia útil.

Conforme a prefeitura, com o pagamento da folha, serão injetados 1.782.961,40 na economia do Município, atividade que deve movimentar os setores do comércio e de serviços.

Apesar de algumas dificuldades e transtornos causados pelas chuvas, o prefeito Kazu Horii conseguiu realizar o pagamento antecipado aos funcionários.

Ele participou nesse domingo (26) de reunião emergencial convocada pelo Governo de Mato Grosso do Sul com os prefeitos da Região Sudoeste para tratar dos impactos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias.

O encontro foi realizado em Bonito e contou com a presença do prefeito do Município, Josmail Rodrigues, da prefeita de Jardim Cleidiane Matzenbacher, do prefeito do Miranda Fábio Florença, prefeito de Bela Vista Reinaldo Piti, prefeito de Nioaque Valdir Júnior, prefeito de Guia Lopes Jair Scarpini e prefeito de Porto Murtinho Nelson Cintra.

O Governador Eduardo Riedel e os Secretários de Meio Ambiente Jaime Verruck, Infraestrutura Helio Peluffo e Casa Civil Eduardo Rocha ouviram as demandas dos municípios. Na ocasião, Kazu apresentou os danos causados em Bodoquena e juntos traçaram soluções que podem ser tomadas para toda a região.