Programa de prevenÃ§Ã£o ao cÃ¢ncer de mama retorna a Bodoquena noÂ sÃ¡bado

A Prefeitura de Bodoquena informa que o programa de prevenção ao câncer de mama estará novamente no município neste sábado (7), oferecendo consultas e exames gratuitos para a população feminina. A ação tem início às 7h e será realizada na ESF Jesuíno Ormundo, localizada na Rua Miguel José Fagundes, s/n, no bairro José Eduardo Gonçalves.

O programa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, doença que, quando identificada em estágios iniciais, apresenta maiores chances de tratamento e cura. A iniciativa busca alcançar mulheres que muitas vezes encontram dificuldades para realizar os exames de rotina.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a saúde da mulher e a prevenção de doenças, levando serviços essenciais para mais perto da comunidade.

Serviço – Para ser atendida, a mulher deve levar cópia do RG e CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. A organização orienta que as interessadas compareçam ao local a partir das 7h para garantir o atendimento.

