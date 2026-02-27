Acessibilidade

27 de Fevereiro de 2026 • 19:34

Saúde em Bodoquena apresenta prestação de contas do 3º quadrimestre de 2025

Durante a audiência, foram detalhados os investimentos realizados, os indicadores de atendimento e as metas alcançadas nos últimos meses do ano anterior

Da redação

Publicado em 27/02/2026 às 18:28

A prestação de contas em saúde é uma exigência legal e um importante instrumento de controle social / Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

A Audiência Pública da Saúde foi realizada no dia 25 de fevereiro em Bodoquena com transparência e responsabilidade, apresentando à população a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2025. O encontro reuniu representantes da administração municipal e membros da comunidade para discutir os avanços e desafios da área no período.

O momento reforçou o compromisso da gestão com a clareza das informações, o diálogo com a população e o fortalecimento das ações que garantem uma saúde cada vez melhor para todos. Durante a audiência, foram detalhados os investimentos realizados, os indicadores de atendimento e as metas alcançadas nos últimos meses do ano anterior.

A prestação de contas em saúde é uma exigência legal e um importante instrumento de controle social, permitindo que os cidadãos acompanhem a aplicação dos recursos públicos e contribuam com sugestões para a melhoria dos serviços. A administração municipal segue trabalhando com seriedade, responsabilidade e respeito ao cidadão, mantendo a transparência como princípio norteador de suas ações.

