Secretaria vai aumentar potencial turístico de Bodoquena

Segundo o Campo Grande News, localizado em uma região estratégica, há 60 quilômetros do Pantanal e 70 quilômetros de Bonito, Bodoquena contabiliza uma variedade de atrações ecoturísticas, formada por rios e córregos com água transparente, cânions e vales com quedas d’água, flutuação, trilhas, balneários, rapel, boia cross e observação da fauna e flora.

“Estamos localizados em uma região estratégica, entre dois biomas (Pantanal e Serra da Bodoquena), e Bodoquena precisa se tornar de fato um destino e não apenas uma parada de quem visita Bonito e Pantanal”, diz a secretária de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Bodoquena, Fádua Fazzi.

“Vamos criar condições para que Bodoquena tenha mais serviços e o turista permaneça mais dias na nossa cidade”.

Ela afirma que a cidade precisa ser preparada para receber o visitante, desde a sinalização turística e a capacitação de mão-obra de todos os segmentos que envolvem o setor. Outra ação é inserir a própria população e estimular a usufruir e conhecer as belezas naturais da região.

Balneário Municipal

A reforma e reabertura do balneário municipal, distante 10 quilômetros da cidade, está no plano de reordenamento das atividades de turismo da cidade.

Investimentos

Segundo a titular da pasta, a primeira medida adotada para potencializar o turismo na região é “pensar junto com o trade” para promover o desenvolvimento e fortalecer o setor. Também está sendo trabalhada a implantação do voucher de visitação. O sistema já foi criado e regulamentado, mas ainda não foi aplicado.

“Vamos dar sequência na parte operacional do voucher em uma ação conjunta com os empresários”, explica a secretária.

Fazzi também conta com uma atuação conjunta à IGR (Instância de Governança Regional) da Rota Pantanal-Bonito e com a Fundação de Turismo do Estado. “A criação desses circuitos turísticos como a Rota Pantanal-Bonito e a presença das IGRs na interlocução entre os municípios, fortalecem os destinos e facilita o próprio turista a ter uma percepção melhor do que pode fazer ao visitá-los", acrescenta.

A nova gestão pretende criar o Observatório do Turismo de Bodoquena, ferramenta para gerar e concentrar informações científicas e estatísticas para auxiliar no planejamento de ações e servir como a principal fonte de dados oficiais turísticos sobre o destino.

A secretaria também pretende investir em participações em feiras e divulgação da região como destino de ecoturismo. A titular da pasta pontua que o município possui boas oportunidades de investimento, principalmente na gastronomia. “Bodoquena tem tudo para crescer seu turismo com sustentabilidade”, pontua.