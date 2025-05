Show com João Bosco e Vinícius e rodeio marcam 45 anos de Bodoquena

Entrada do município de Bodoquena / Divulgação Prefeitura de Bodoquena

O município de Bodoquena completa dia 13 de maio, 45 anos de emancipação político administrativo. Para comemorar, a Prefeitura Municipal preparou uma programação especial voltada para o entretenimento, cultura, esporte, lazer e celebrações religiosas.

Com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, a cidade terá show gratuito com a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. Para os amantes do rodeio, o município anunciou a realização do 1º Bodoquena Rodeio Festival.

As festividades começam já no dia 2 de maio, com atividades no Clube do Laço CLB, que seguem até o dia 4. No dia 9 de maio, a partir das 19h, será realizada a Sessão Solene no Auditório Gilberto Saraiva, na Prefeitura Municipal, seguida da pré-seletiva dos cowboys de Bodoquena, abrindo espaço para os talentos da região.

Nos dias 10, 11 e 12 de maio, a cidade recebe o 1º Bodoquena Rodeio Festival, evento que acontece junto à tradicional Feira do Produtor. A abertura oficial do rodeio será na sexta-feira (10), com o Festival dos Povos Originários, valorizando a etnia Kadiwéu, seguido de shows musicais com Alex e Ivan, Brendo & Vinícius, Edu & Hernandes e Lyanne Melo.

No dia 13 de maio, data oficial do aniversário da cidade, haverá hasteamento das bandeiras, apresentações culturais e a entrega de matrículas do REURB – um importante passo para a regularização fundiária do município.

O calendário festivo segue com uma série de eventos esportivos em parceria com o SESC e outras entidades:

17 de maio: abertura da arena do Circuito SESC Trail – Etapa Bodoquena e corrida kids na Praça da Liberdade

18 de maio: largada do Circuito SESC Trail na Cachoeira Serra da Bodoquena

24 de maio: 1º Desafio Serra Running e show com a Banda Haiwanna na Concha Acústica Estéfany de O. Bonfim

25 de maio: largada do 7º Desafio Bodoquena MTB

31 de maio e 1º de junho: provas do Circuito de Velocross

Essa festividade conta com o apoio da Câmara Municipal de Bodoquena e a administração municipal convida toda a população de Bodoquena e região para prestigiar e celebrar os 45 anos do município.

