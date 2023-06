Trio é preso com droga após algazarra em ônibus em Bodoquena

Divulgação

Nessa última terça-feira, 13, policiais militares do 3º Pelotão/ 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bodoquena, receberam denúncia do motorista de um ônibus de passageiros, o qual os usuários de origem colombiana estavam realizando algazarras de forma a perturbar os demais ocupantes.

Na ocasião os militares procederam a abordagem de três indivíduos que se encontravam alterados, que após revista pessoal fora localizado em posse de um deles uma quantidade análoga à maconha.

Que os autores foram devidamente conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis e responderão pelo fato de portar drogas, para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei 11.343 /06 e perturbação do trabalho ou do sossego alheios, com gritaria ou algazarra.