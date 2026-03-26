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SaÃºde

UBS Maria Rita Sena Campos em Bodoquena suspende atendimento por falta de Ã¡gua

NormalizaÃ§Ã£o do abastecimento serÃ¡ comunicada pela Secretaria de SaÃºde

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 26/03/2026 Ã s 19:45

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AgÃªncia Brasil/Arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde de Bodoquena informa que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Rita Sena Campos está temporariamente fechada devido à falta de água no sistema de abastecimento. A suspensão do atendimento foi necessária para garantir condições adequadas ao funcionamento do serviço.

Durante este período, apenas a Farmácia Básica permanecerá em funcionamento, das 13h às 15h, para atender a população com a dispensação de medicamentos. Os demais atendimentos na unidade seguem suspensos até a normalização do abastecimento.

A Secretaria Municipal de Saúde pede a compreensão da população e informa que assim que a situação for normalizada, será comunicada oficialmente para a retomada dos serviços na unidade. A orientação é que os usuários busquem outras unidades de saúde do município para atendimentos que não possam aguardar.

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