Vereadores e prefeita de Bodoquena se reúnem com Beto Pereira

Vereadores de Bodoquena com deputado Beto Pereira / Assessoria, Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Bodoquena, Ayrton Marques e os vereadores Di Pereira, Marinho da EMPAER, Ane Parente, Arleia Lopes, Cristiane Siqueira, Jair Ferracini e João de Paulo, se reuniram com o deputado federal Beto Pereira (PSDB) para discutir questões prioritárias para o município.

O encontro ocorreu na manhã de quinta-feira (9) junto com a prefeita do município, Girleide Rovari.

Entre os principais temas abordados, foi destacado a necessidade do retorno da agência do Banco do Brasil para Bodoquena.

Os vereadores expuseram também as dificuldades enfrentadas pela comunidade como a falta de drenagem e pavimentação em algumas ruas, solicitando infraestrutura.

O diálogo entre o Legislativo, Executivo Municipal e representantes federais reforça o compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades.