Homem que fingia ser policial para obter vantagens é preso em Bonito

Homem de 29 anos foi preso ontem (9) por fingir ser policial civil para seduzir mulheres e obter vantagens em festas e shows em Bonito.

Segundo o jornal Campo Grande News, a equipe policial recebeu informação de que o suspeito usava uma camiseta com o símbolo da Polícia Civil, arma de brinquedo na cintura e se apresentava como investigador em shows e festas para receber vantagens. No Instagram, segundo a polícia, há várias fotos do rapaz posando com uniforme da instituição.

Em relatos, testemunhas afirmaram que Lauro dizia ser policial com o objetivo de conquistar mulheres nas festas. O delegado de Polícia responsável pela investigação, Gustavo Henriques Barros, explicou que símbolos que representam instituições policiais não podem ser usados por cidadãos.

“Símbolos como distintivos e uniformes oficiais são reservados para profissionais da área de segurança. “Quando um cidadão que não é policial se identifica como tal, pode acabar colocando em risco a vida das pessoas", explicou.

O homem, que vai responder na Justiça por contravenção penal, assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e foi liberado.