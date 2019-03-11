Homem de 45 anos é preso por dirigir bêbado em Bonito

Homem de 45 anos foi preso em flagrante por dirigir bêbado em Bonito. O caso ocorreu no último sábado (9) na Rua Coronel Pilad de Rebuá.

O flagrante foi realizado quando policiais militares patrulhavam a área central e um veículo Palio em alta velocidade, na contramão, sentido a Jardim.

A equipe policial realizou a abordagem do veículo. O condutor de 45 anos estava em visível estado de embriaguez, sendo feito, o teste do bafômetro.

O teste confirmou a embriaguez e por isso foi preso por dirigir sob influência de álcool. Ele foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil para as providencias cabíveis.