Homem de 45 anos é preso por dirigir bêbado em Bonito

Região
O caso ocorreu no último sábado (9) na Rua Coronel Pilad de Rebuá.
Homem de 45 anos foi preso em flagrante por dirigir bêbado em Bonito. O caso ocorreu no último sábado (9) na Rua Coronel Pilad de Rebuá.
O flagrante foi realizado quando policiais militares patrulhavam a área central e um veículo Palio em alta velocidade, na contramão, sentido a Jardim.
A equipe policial realizou a abordagem do veículo. O condutor de 45 anos estava em visível estado de embriaguez, sendo feito, o teste do bafômetro.
O teste confirmou a embriaguez e por isso foi preso por dirigir sob influência de álcool. Ele foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil para as providencias cabíveis.
Saúde
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Operação Mulher Segura
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Prejuízo
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