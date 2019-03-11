PM frustra roubo e prende suspeito em flagrante em Bonito

Homem de 27 anos foi preso depois de tentar assaltar um homem de 45 anos em Bonito. O fato ocorreu no último sábado (9) na área central, próximo à Vila Maruca.

A vítima relata que estava no clube do laço, onde decidiu ir embora, pegou seu veículo e foi. No caminho o suspeito pediu carona. No entanto, no caminho o suspeito tentou aplicar um gole “mata leão”, desferindo socos e ainda tentando pegar a carteira da vítima.

Porém, o homem de 45 anos reagiu ao perceber que o suspeito não estava armado e foi quando ambos saíram do veículo e lutaram.

Neste momento a Policia Militar, que patrulhava a área chegou no local e foi quando a vítima de 45 anos gritou dizendo que estava sendo roubada. Neste momento o suspeito fugiu entrando no rio, abaixo da ponte.

Os policiais perseguiram o suspeito determinando para que ele parasse, no entanto, ele se escondeu na vegetação do leito. Em seguia, os policiais localizaram o suspeito e com ele foi encontrado o aparelho celular da vítima.

O bandido foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil.