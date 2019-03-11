Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:39

Buscar

Últimas notícias
X

Região

PM frustra roubo e prende suspeito em flagrante em Bonito

O fato ocorreu no último sábado (9) na área central, próximo à Vila Maruca

Guilherme Henrique

Publicado em 11/03/2019 às 07:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem de 27 anos foi preso depois de tentar assaltar um homem de 45 anos em Bonito. O fato ocorreu no último sábado (9) na área central, próximo à Vila Maruca.

 

A vítima relata que estava no clube do laço, onde decidiu ir embora, pegou seu veículo e foi. No caminho o suspeito pediu carona. No entanto, no caminho o suspeito tentou aplicar um gole “mata leão”, desferindo socos e ainda tentando pegar a carteira da vítima.

Porém, o homem de 45 anos reagiu ao perceber que o suspeito não estava armado e foi quando ambos saíram do veículo e lutaram.

Neste momento a Policia Militar, que patrulhava a área chegou no local e foi quando a vítima de 45 anos gritou dizendo que estava sendo roubada. Neste momento o suspeito fugiu entrando no rio, abaixo da ponte.

Os policiais perseguiram o suspeito determinando para que ele parasse, no entanto, ele se escondeu na vegetação do leito. Em seguia, os policiais localizaram o suspeito e com ele foi encontrado o aparelho celular da vítima.

O bandido foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Campanha de doação de sangue será realizada em Bonito no dia 24

Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão

Sustentabilidade

Bonito apresenta iniciativas de turismo sustentável a agentes em Curitiba

Publicidade

URGENTE

Hilux fica totalmente destruída após colidir com novilha na BR 345

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo