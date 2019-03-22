Em Bonito, oficinas SEI orientam microempreendedores individuais para acertar no negócio

O Sebrae/MS oferece em Bonito, as oficinas SEI – SEI Formar Preço, SEI Vender e SEI Controlar o Meu Dinheiro – desenvolvidas especialmente para atender às necessidades do microempreendedor individual (MEI). A capacitação acontece entre os dias 27 e 29 de março, das 19 às 23 horas, na rua Coronel Pílad Rébua, 2480 – Centro.

A oficina SEI Formar Preço será na quarta-feira (27). Os participantes compreenderão a maneira mais adequada de formar preços para seu negócio e reconhecer a importância de atribuir os valores corretos para o sucesso do empreendimento.

SEI Vender busca desenvolver competências relacionadas ao processo de vendas. O objetivo é que o empreendedor adote, em suas vendas, os conceitos associados ao marketing (produto, cliente, preço, ponto e promoção), trabalhando de forma integrada e com foco no cliente. A oficina acontece no dia 28, quinta-feira.

No último dia de capacitação (29), a oficina SEI Controlar o Meu Dinheiro ensina a importância de compreender a forma de utilização do controle de caixa no seu dia a dia empresarial, reconhecer a importância de se efetuar o controle diário de entradas e saídas de sua empresa e elaborar o controle diário de entradas e saídas de sua empresa. As oficinas são gratuitas.

Serviço

Evento: Oficinas SEI

Data/horário: 27 a 29 de março, das 19 às 23 horas

Local: Rua Coronel Pílad Rébua, 2480 - Centro

Inscrições e informações: Loja do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800