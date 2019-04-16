Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:41

Buscar

Últimas notícias
X

Bonito

Secretaria de Aviação Civil autoriza licitação para melhorias no Aeroporto de Bonito

Renan Nucci

Publicado em 16/04/2019 às 09:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura autorizou o Governo de Mato Grosso do Sul a realizar o processo licitatório para contratação dos serviços de aquisição e implantação do Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (Papi) para o Aeroporto de Bonito. O valor autorizado para licitação é de R$ 1 milhão.

O Papi é um sistema de auxílio visual à navegação aérea, que tem por objetivo informar os pilotos sobre a altitude ideal da aeronave na fase de aproximação para pouso.

O equipamento é constituído por quatro aparelhos de iluminação, que são instalados na cabeceira da pista de pouso e decolagem. Além disso, o Papi reforça o nível de segurança às operações. Em cada uma das quatro caixas, há um sistema óptico de luzes que alternam entre o branco e o vermelho. De acordo com o ângulo de aproximação do avião, as luzes podem variar.

Segundo o secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, esse é mais um investimento autorizado pelo ministério ao aeroporto, que vai dar mais segurança à operação e aos passageiros. “Para Bonito, já autorizamos as obras na pista e agora a compra do Papi. Em seguida, vamos ampliar a Seção Contraincêndio e concluir a entrega desse aeroporto regional à população. Isso vai potencializar a economia e o turismo na região”, disse.

INVESTIMENTOS

Em novembro de 2018, a SAC autorizou a Ordem de Serviço para a execução de obras e serviços de recapeamento da pista de pouso e decolagem, da pista de taxiamento e do pátio de aeronaves, totalizando R$ 4,04 milhões. O Convênio também prevê a reforma e ampliação da Seção Contraincêndio.

Ao todo, serão investidos R$ 5,54 milhões para melhoria da infraestrutura do aeroporto, sendo 70% dos recursos provenientes da União e 30% do Estado. O processo faz parte do Convênio firmado entre o ministério e o Estado, em 2016.

O projeto para reforma e ampliação da Seção Contraincêndio do aeroporto se encontra em fase de ajustes pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Sendo assim, a autorização para licitação será emitida futuramente pela SAC, tão logo o projeto seja aceito.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Campanha de doação de sangue será realizada em Bonito no dia 24

Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão

Sustentabilidade

Bonito apresenta iniciativas de turismo sustentável a agentes em Curitiba

Publicidade

URGENTE

Hilux fica totalmente destruída após colidir com novilha na BR 345

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo