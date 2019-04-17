Policia Militar de Bonito inicia Operação Semana Santa 2019

Fiscalização
A operação tem o objetivo de tirar de circulação veículos e condutores irregulares
Nessa quarta-feira (17) com inicio às 18 horas, os policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bonito, iniciam a Operação Semana Santa 2019.
Neste período, a cidade recebe inúmeros visitantes de diversos lugares em busca de seus atrativos turísticos.
De acordo com a PM, a operação tem o objetivo de tirar de circulação veículos e condutores irregulares, sem habilitação, quando embriagados, abusando de velocidade, desrespeitando a legislação de trânsito, entre outras situações irregulares ou criminais.
Em consequência dessa fiscalização mais abrangente, a PM de Bonito espera que veículos furtados ou roubados sejam recuperados, prisões de pessoas com mandado em aberto devem ser cumpridas e por fim apreensões de armas de fogo e drogas.
A operação terá seu encerramento no próximo dia 22 (segunda-feira) às 6 horas da manhã.
Saúde
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Operação Mulher Segura
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Prejuízo
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