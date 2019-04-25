Operação contra furto de energia prende dois em Bonito

Pelo menos duas pessoas foram presas em flagrante, na manhã desta quinta-feira (25), durante operação contra o furto de energia em Bonito. Mais de 10 estabelecimentos da cidade foram vistoriados por equipes da Polícia Civil, em parceria com a Energisa.

De acordo com as primeiras informações, os presos são proprietários de imóveis onde ligações clandestinas foram flagradas. Medidores em outros quatro estabelecimentos foram encontrados com adulteração.

Para o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Henriques Barros, este tipo de crime acaba por prejudicar toda a população. “Quando uma unidade consumidora deixa de arcar financeiramente pelos gastos de energia e seu proprietário frauda o medidor, o prejuízo é repartido entre os demais consumidores”, esclareceu.

Os responsáveis irão responder pelo crime de furto qualificado, com pena de até oito anos de prisão. “É importante conscientizar a população da gravidade deste crime, onde todos nós arcamos com o prejuízo, para que as pessoas denunciem à polícia civil”, complementa o delegado. (Com informações Campo Grande News).