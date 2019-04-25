Operação contra furto de energia prende dois em Bonito

Bonito
Os presos são proprietários de imóveis onde ligações clandestinas foram flagradas
Pelo menos duas pessoas foram presas em flagrante, na manhã desta quinta-feira (25), durante operação contra o furto de energia em Bonito. Mais de 10 estabelecimentos da cidade foram vistoriados por equipes da Polícia Civil, em parceria com a Energisa.
De acordo com as primeiras informações, os presos são proprietários de imóveis onde ligações clandestinas foram flagradas. Medidores em outros quatro estabelecimentos foram encontrados com adulteração.
Para o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Henriques Barros, este tipo de crime acaba por prejudicar toda a população. “Quando uma unidade consumidora deixa de arcar financeiramente pelos gastos de energia e seu proprietário frauda o medidor, o prejuízo é repartido entre os demais consumidores”, esclareceu.
Os responsáveis irão responder pelo crime de furto qualificado, com pena de até oito anos de prisão. “É importante conscientizar a população da gravidade deste crime, onde todos nós arcamos com o prejuízo, para que as pessoas denunciem à polícia civil”, complementa o delegado. (Com informações Campo Grande News).
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS