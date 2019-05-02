Carreta tomba perto balneário de Bonito e derruba carga de soja

Carreta carregada com soja tombou na manhã de ontem, durante acidente de trânsito ocorrido na rotatória de acesso ao balneário de Bonito. Apesar do susto, o motorista não se feriu.

Conforme apurado, o veículo havia carregado em uma empresa da região e seguia para Porto Murtinho. Por conta do tombamento, a carga ficou espalhada na pista, às margens da via.

Ainda não se sabe se o acidente foi causado por problemas mecânicos ou falha humana.