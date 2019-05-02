Carreta tomba perto balneário de Bonito e derruba carga de soja

Acidente
Acidente ocorreu na manhã de ontem
Carreta carregada com soja tombou na manhã de ontem, durante acidente de trânsito ocorrido na rotatória de acesso ao balneário de Bonito. Apesar do susto, o motorista não se feriu.
Conforme apurado, o veículo havia carregado em uma empresa da região e seguia para Porto Murtinho. Por conta do tombamento, a carga ficou espalhada na pista, às margens da via.
Ainda não se sabe se o acidente foi causado por problemas mecânicos ou falha humana.
Saúde
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Prejuízo
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Saúde
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