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Carreta tomba perto balneário de Bonito e derruba carga de soja

Acidente ocorreu na manhã de ontem

Renan Nucci

Publicado em 02/05/2019 às 08:30

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Carreta carregada com soja tombou na manhã de ontem, durante acidente de trânsito ocorrido na rotatória de acesso ao balneário de Bonito. Apesar do susto, o motorista não se feriu.

Conforme apurado, o veículo havia carregado em uma empresa da região e seguia para Porto Murtinho.  Por conta do tombamento, a carga ficou espalhada na pista, às margens da via.

Ainda não se sabe se o acidente foi causado por problemas mecânicos ou falha humana.

 

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