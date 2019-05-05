Polícia Militar em Bonito prende homem com mandado de prisão

Bonito
Na sexta-feira (03), policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar, de Bonito, prenderam homem com mandado de prisão em aberto na área central da cidade.
Os policiais procederam uma abordagem em um suspeito de 32 anos de idade na Rua Santana do Paraíso. Após checagem foi constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor dele e por isso recebeu voz de prisão.
O autor foi preso e conduzido à delegacia de policia civil para as providencias cabíveis.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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