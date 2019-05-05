Polícia Militar em Bonito prende homem com mandado de prisão

Na sexta-feira (03), policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar, de Bonito, prenderam homem com mandado de prisão em aberto na área central da cidade.

Os policiais procederam uma abordagem em um suspeito de 32 anos de idade na Rua Santana do Paraíso. Após checagem foi constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor dele e por isso recebeu voz de prisão.

O autor foi preso e conduzido à delegacia de policia civil para as providencias cabíveis.