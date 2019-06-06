Morador de Bonito é multado em R$ 25 mil por armazenamento ilegal de agrotóxicos

Bonito
Flagrante do crime ambiental ocorreu em uma residência de Bonito
Um homem foi multado em Bonito em R$ 25 mil pela Polícia Militar Ambiental (PMA), nesta quarta-feira, pelo armazenamento ilegal de agrotóxicos.
Segundo a PMA, o material estava em uma residência na cidade. Foram encontrados 50 quilos de agrotóxico da marca “Rubi WG 750”, de origem estrangeira. O material estava em duas sacas plásticas.
O morador não tinha licença do produto. No local não havia rótulos de risco, bem como havia livre acesso de pessoas ao local onde estava o produto perigoso. O agrotóxico foi apreendido.
O homem foi conduzido à delegacia e poderá responder por crime ambiental.
Saúde
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Operação Mulher Segura
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Prejuízo
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