Morador de Bonito é multado em R$ 25 mil por armazenamento ilegal de agrotóxicos

Um homem foi multado em Bonito em R$ 25 mil pela Polícia Militar Ambiental (PMA), nesta quarta-feira, pelo armazenamento ilegal de agrotóxicos.

Segundo a PMA, o material estava em uma residência na cidade. Foram encontrados 50 quilos de agrotóxico da marca “Rubi WG 750”, de origem estrangeira. O material estava em duas sacas plásticas.

O morador não tinha licença do produto. No local não havia rótulos de risco, bem como havia livre acesso de pessoas ao local onde estava o produto perigoso. O agrotóxico foi apreendido.

O homem foi conduzido à delegacia e poderá responder por crime ambiental.