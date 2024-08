23º FIB promete noite de diversidade musical com atrações regionais e internacionais

Divulgação

O segundo dia do 23º FIB (Festival de Inverno de Bonito), na quinta-feira (22), promete uma noite de grande diversidade musical com atrações regionais e internacionais. A partir das 21h30, o Palco Lua receberá as bandas sul-mato-grossenses Filho dos Livres e Bando do Velho Jack. Logo depois, a 00h, será a vez do renomado músico português Norberto Cruz apresentar o Concerto de Gaia.

Dois dos maiores expoentes da música de Mato Grosso do Sul, Filho dos Livres e Bando do Velho Jack, se reúnem pela primeira vez em um show inédito e memorável no Festival de Inverno de Bonito 2024. O espetáculo intitulado "Fundição" promete ser um marco na cena musical regional, destacando a riqueza cultural do estado e prestando tributo a grandes ícones que pavimentaram o caminho da música sul-mato-grossense.

"Fundição" é a síntese do encontro entre a suavidade folk do Filho dos Livres e a energia vibrante do rock’n’roll do Bando do Velho Jack. Embora trilhem caminhos distintos, ambas as bandas compartilham uma profunda paixão pela música e um forte compromisso com as raízes culturais de Mato Grosso do Sul. Juntas, no mesmo palco, elas entregarão um espetáculo inesquecível, misturando seus maiores sucessos com releituras de clássicos da música regional.

O show também será uma homenagem a nomes icônicos da música do estado, como Geraldo Espíndola, Paulo Simões, Almir Sater, Geraldo Roca, Ney Matogrosso e Alex Batata. Esta será uma oportunidade única de celebrar a obra desses artistas que tanto contribuíram para a cultura sul-mato-grossense.

A apresentação contará ainda com a participação dos músicos Marcelo Ribeiro, Matheus Mattos e da musicista Jú Souc, que trarão ainda mais diversidade e talento ao espetáculo. Com o cenário deslumbrante do Festival de Bonito, reconhecido por sua beleza natural e atmosfera vibrante, "Fundição" promete ser uma celebração memorável da música e da cultura.

Norberto Cruz e o Concerto Gaia

Na sequência das atrações regionais, o Festival de Inverno de Bonito receberá Norberto Cruz, um dos mais prestigiados bandolinistas portugueses, com seu "Concerto Gaia". Este concerto é uma reflexão profunda sobre a nossa essência e o nosso papel no mundo, inspirada na mitologia grega que representa Gaia como a "Mãe Terra". A apresentação é uma jornada pelo universo musical de Norberto Cruz, que mescla influências e simbioses entre diferentes linguagens musicais e tecnologia, revelando Gaia em todas as suas nuances.

"Concerto Gaia" oferece uma interpretação descritiva das várias perspectivas, sensações e elementos que sustentam a natureza e o mundo físico, contrastando com a forma como nos posicionamos espiritualmente no mundo. Norberto Cruz, além de ser um músico e compositor consagrado, é reconhecido internacionalmente como um dos maiores bandolinistas de Portugal.

Sua carreira inclui apresentações em importantes palcos internacionais, como o Teatro Alla Scala, em Milão, e o Teatro La Fenice, em Veneza. Cruz já atuou sob a direção de maestros renomados como Riccardo Muti e Mstislav Rostropovich, e ao lado de artistas de renome mundial, como Plácido Domingo, Andrea Bocelli e Noa.

Fundador do Quinteto a Plectro Giuseppe Anedda, Cruz foi condecorado em 2012 com a Medalha de Representação do Presidente da República Italiana. Além de seu trabalho na música clássica, o músico também explora a composição experimental, com obras como "Novo Mundo" (2008), "Safe" (2019) e "Ezequiel" (2021) em seu portfólio.