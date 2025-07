2ª etapa de corridas alusivas aos 190 anos da PM reúne 400 atletas

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

A 2ª etapa do circuito de corridas alusivas aos 190 anos da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), foi marcada pela realização da 1ª Corrida da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, que ocorreu no domingo (21), em Bonito.

O evento reuniu mais de 400 atletas, entre amadores e profissionais. Assim, a atividade contou com a presença do Chefe do Estado-Maior-Geral da PMMS, Coronel PM Pádua, que representou o Comando da Instituição e participou ativamente da programação.

Também estiveram presentes Comandantes, oficiais e praças da PMMS, além da população bonitense, que prestigiou o evento com entusiasmo, fortalecendo os laços de proximidade entre a Polícia Militar e a comunidade.

O clima foi de confraternização e orgulho institucional, com shows, premiações e momentos de superação. O atleta olímpico Franck Caldeira, que venceu a prova dos 10km e abrilhantou ainda mais a comemoração.

O evento foi realizado com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), à Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e à Prefeitura Municipal de Bonito.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!