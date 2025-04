3º Festival de Pesca Esportiva de Bonito começa hoje

Divulgação

O 3º Festival de Pesca Esportiva de Bonito, começa nesta sexta-feira (4) no Distrito Águas de Miranda. O evento, que conta com a participação de 70 equipes de diferentes regiões do Brasil, é uma das principais atrações do distrito e promete movimentar o turismo e a economia local.

Com uma programação diversificada, o festival conta com competições de pesca nas modalidades adulto e infantil, além de atividades culturais, exposições e shows musicais.

Ao longo dos três dias de evento, o público poderá acompanhar o desempenho dos competidores, participar de workshops, conhecer o artesanato local e aproveitar a gastronomia típica da região.

O festival segue até domingo (06), reunindo pescadores profissionais e amadores, famílias e turistas em um ambiente que promove a pesca esportiva e o potencial turístico de Bonito.

Programação

04 DE ABRIL – Sexta-feira: Abertura

08h | Local: Pesqueiro do Dedé

Workshop: “Segredos da Moqueca: do Pantanal à Bahia, uma viagem de sabores”.

18h | Local: Praça do Festival

Entrega dos kits e orientação geral do campeonato de pesca esportiva

Exposição de artesanato/gastronomia.

19h | Local: Praça do Festival

Abertura oficial do evento.

19h30 | Local: Praça do Festival

Show musical com MPJ e Rodrigo & Thayane.

05 DE ABRIL – Sábado: Competição e Premiação

07h | Local: Porto do S. Osvaldo

Início do torneio de Pesca Esportiva – Modalidade Adulto.

16h | Local: Praça do Festival

Apuração dos pontos dos participantes.

17h | Local: Praça do Festival

Exposição de artesanato/gastronomia.

19h30 | Local: Praça do Festival

Entrega das premiações e sorteio do barco e motor.

20h | Local: Praça do Festival

Show musical com Max e Vilmar e Juliana Monteiro.

06 DE ABRIL – Domingo: Modalidade Infantil e Encerramento

09h | Local: Pesqueiro Recanto dos Amigos

Início do torneio de Pesca – Modalidade Infantil.

11h | Local: Praça do Festival

Apuração dos pontos dos participantes.

11h30 | Local: Praça do Festival

Entrega da premiação e encerramento.